Shell eröffnet erste Ladestationen für E-Autos an Autobahnen

Das Mineralöl- und Erdgasunternehmen versucht sich auf den Umstieg auf die Elektromobilität vorzubereiten und setzt dabei unter anderem auf sein Netz an Tankstellen. An mehreren österreichischen Autobahntankstellen hat Shell nun seine ersten Schnellladestationen offiziell in Betrieb genommen.

Bis 2025 will Shell in Österreich ein flächendeckendes Netz aus Schnellladestationen an den Autobahnen errichten, wie es in einer Presseaussendung heißt. Die ersten überdachten "Recharge"-Ladestationen wurden nun am Walserberg, in Ansfelden, St.Pölten, Strengberg, Mondsee und Fürnitz eröffnet.

Mit dabei sei die - laut eigenen Angaben - schnellste Ladesäule Österreichs, heißt es von Shell. Gemeint ist die Hochleistungsladelösung Terra 360 von ABB, die eine maximale Ladeleistung von bis zu 360 kW ermöglicht.