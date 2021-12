Smart Home Geschenkideen: Tink verbilligt zahlreiche Produkte

Die Google Nest Cam (mit Akku) 2-Pack ist als Bundle inkl. Google Nest Hub (2. Gen.) als Rundum-Paket ab sofort in Weiß zu einem Aktionspreis von 299 Euro (statt 459,98 Euro) verfügbar.

Ein Set zum speziellen Angebotspreis besteht aus einer smarten Überwachungskamera und einem smarten Display , auf dem man das Live-Bild der Kamera direkt ansehen kann. Beide Geräte stammen aus Googles Smart-Home-Produktlinie Nest . Der Nest Hub in der 2. Generation bietet überdies noch ein intelligentes Schlaf-Tracking mithilfe eines Radar-Sensors ( futurezone-Test ).

Das Homematic IP Starter Set Raumklima WLAN + 4 Heizkörperthermostate basic ist ab sofort in Weiß zu einem Aktionspreis von 209,95 Euro (statt 259,75 Euro) verfügbar. Mit dem Gutscheincode HomematicIp20 gibt es nochmals 20 Euro Rabatt obendrauf.

Gerade in Zeiten steigender Heizkosten kann gezieltes und smartes Heizen nicht nur die Umwelt, sondern auch den Kontostand schonen. Für diesen Zweck gibt es aktuell ein Kombi-Angebot von Tink, bestehend aus 5 vernetzten Heizkörperthermostaten samt notwendigen WLAN Access Poin t und vernetzten magnetischen Tür- und Fensterkontakten .

Die Hombli Smart Doorbell 2 inkl. Chime 2 ist ab sofort in Schwarz und Weiß zu einem Aktionspreis von 99,95 Euro (statt 169,95 Euro) verfügbar.

Ebenfalls günstiger gibt es eine smarte Türklingel von Hombli , die dank Infrarot Besucher auch im Dunkeln sieht. Sie wird vor der Tür montiert und ist somit auch gegen Sonne, Regen und Schnee nach dem IP65-Standard geschützt. Schon bevor die Klingel betätigt wird, verschickt sie auf Wunsch eine Benachrichtigung, wenn eine Bewegung erkannt wird. So kann man etwa per Smartphone direkt mit dem oder der Besucher*in sprechen. Dazu gibt es den passenden Türgong Chime 2 .

Lichtschalter für Hue

Wer smarte Glühbirnen verwendet, wird früher oder später auf das Problem stoßen, dass die gewöhnlichen Lichtschalter durch sie mehr oder weniger nutzlos werden. Das ist etwas ärgerlich, da sie in bestimmten Situationen ja nach wie vor praktisch sind - obwohl man nun jede einzelne Lampe per Smartphone ein- und ausschalten kann. Hier kommen die smarten Lichtschalter von Senic ins Spiel. Mit den zwei Kippschaltern kann das Licht gedimmt werden, in diversen Lichtszenen erscheinen oder ein- und ausgeschaltet werden.

Das Senic Friends of Hue Smart Switch 3er-Pack inkl. 1 gratis ist um 189,00 Euro (statt 258,00 Euro) verfügbar.

