Smarte Lampen: Worauf man vor dem Kauf achten sollte

Die Hersteller versprechen das Licht einfach per Smartphone oder Alexa zu steuern. Doch ganz so einfach ist es nicht.

Die drahtlose Lösung gibt es jetzt in der Form von smarten Lampen. Die Leuchtmittel sind für gängige Lampenverfassungen und als Standalone-Varianten verfügbar – von Zierlichtern bis zur Outdoor-Beleuchtung. Per Smartphone oder Spracheingabe mit Alexa können die Lichter nicht nur ein- und ausgeschaltet, sondern auch in der Farbe verändert, gedimmt oder mit weiteren smarten Geräten, wie etwa Bewegungsmeldern und Alarmanlagen, verbunden werden.

ZigBee funkt auf anderen Frequenzen als WLAN. Daher muss man eine „Brücke“ zu ZigBee legen, um die Lampen per Smartphone ansteuern zu können. Dieses Gerät nennt sich meist „Bridge“ (Hue) oder „Gateway“ (Ikea). Die Bridge wird per LAN-Kabel mit dem WLAN-Router verbunden. Danach folgt man der Schritt-für-Schritt-Anleitung der Smartphone-App, um die Bridge mit den Lampen zu verbinden.

ZigBee wird ua. von Philips Hue, den smarten Leuchten von Ikea und anderen Herstellern genutzt. Die Auswahl an Lampen, Leuchtmittel und Zubehör ist groß. Zudem sind Geräte mit ZigBee-Standard untereinander kompatibel. Ikeas Trådfri-Lampen können etwa in ein Philips-Hue-System integriert werden.

Außerdem verbrauchen die WLAN-Lampen im Standby-Modus durchschnittlich doppelt so viel Strom, wie eine ZigBee-Leuchte. WLAN-Lampen können zudem als Einfallstor für Hacker dienen, da diese oft schlechter abgesichert sind, als etwa Smartphones oder Notebooks. Experten empfehlen deshalb, solche Lampen mit dem Gastnetzwerk des WLAN-Routers zu verbinden, das ein anderes Passwort als das Hauptnetzwerk haben sollte.

Ein Problem kann sich auch ergeben, wenn man viele smarte WLAN-Lampen nutzen will. Die vielen Geräte können das eigene Netzwerk ausbremsen. Sollen mehr als nur ein paar Leuchtmittel smart gemacht werden, ist ZigBee die bessere Wahl.

Farben, Formen, Zubehör

Die meisten Hersteller bieten smarte Leuchten in unterschiedlichen Formen an. Der Klassiker ist die Lampe mit E27- oder E14-Gewinde, zum Schrauben in vorhandene Fassungen. Smarte Lampen mit GU10-Fassung sind ebenfalls weit verbreitet. Um diese Lichter per Smartphone oder Sprachbefehl steuern zu können, muss der Lichtschalter eingeschaltet bleiben. Dreht man den Lichtschalter ab, wird die Stromzufuhr zur smarten Lampe gekappt. Schaltet man das Licht per Schalter wieder ein, leuchtet sie in der Standardeinstellung.

Smarte Lampen mit Gewinde sind so gut wie immer dimmbar. Sie werden meist in 3 Leuchtarten angeboten: Weiß (keine Farbeinstellung möglich), Weißlichtspektrum (von Warmweiß mit Kaltweiß) und mit einstellbaren Farben. Manche Hersteller bieten noch Sonderformen an, wie etwa Lampen im Retro-Glühbirnen-Look.