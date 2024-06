Smartes Fernglas zeigt Infos zu Natur und Sternen direkt im Sichtfeld

Verschiedene Nutzungsmodi machen das Fernglas zu einem echten Allrounder. Mit dem Smart Scouting Mode erhalten Nutzer beim Schauen durch das Fernglas kontextbezogene Informationen in Form von dynamischen 3D-Karten-Overlays. Nutzer können so Berge, Wege, Hütten und Wasserquellen identifizieren oder die Geheimnisse des Nachthimmels entdecken.

Der Guided Navigation Mode hilft Nutzern, interessante Punkte in der Landschaft oder am Nachthimmel zu entdecken. Dazu wählt man in der App aus, welchen Punkt man ansteuern möchte. Beim Blick durch das Fernglas zeigt eine Richtungsanzeige, wohin man das Fernglas richten muss.