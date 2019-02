Smartphones zum Knicken und China dominieren die Handy-Welt

Virtual Reality ist noch nicht tot

Vor drei Jahren dominierte das Thema Virtual Reality die Handy-Messe in Barcelona. Von dem Trend der virtuellen Realität und den dazugehörigen Brillen ist mittlerweile kaum mehr etwas zu vernehmen. Die Verkaufszahlen der Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Brillen sind nie in Fahrt gekommen. So ist das Thema 2019 auf der Handy-Messe in Barcelona nur noch eine Randnotiz, die nun Industrieanwendungen in den Fokus nimmt.

In diesem Sinne hat Microsoft die zweite Version seiner HoloLens-Brille am Mobile World Congress vorgestellt. Auch der taiwanesische Elektronikkonzern HTC hat ein neues Modell seiner Vive-Brille präsentiert, die HTC Vive Focus Plus. Beide Hersteller konzentrieren sich dabei zunehmend darauf, Unternehmenskunden anzusprechen. Auch das Augmented-Reality-Gerät Vuzix M400, das ein wenig an Google Glass erinnert, ist für Unternehmen gedacht und nicht für das Entertainment von Endkunden.