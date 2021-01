So schlägt sich das Samsung Galaxy S21 im Kurztest

Auffallend ist zunächst die Optik. Das Kameramodul auf der Rückseite ist nun ganz an den Rand gerückt und mit dem Metallrahmen aus einem Guss verbunden. Dadurch wirkt das Gerät etwas robuster als die Vorgänger.

Samsung hat 3 neue Spitzengeräte vorgestellt: Das Galaxy S21, das Galaxy S21+ und das Galaxy S21 Ultra. Während sich das S21 und das S21+ nur von der Größe des Displays unterscheiden, wurde in das Ultra-Modell alles hineingepackt, was Samsung zu bieten hat.

Auch wenn das immer eine Geschmacksfrage bleibt, optisch macht das neue Design einen guten Eindruck. Es wirkt wesentlich edler als der Look der Vorgängergeräte. Die neuen Samsung-Handys liegen gut in der Hand, rutschen nicht und fühlen sich hochwertig an.

Vom Handling her hat sich nicht viel geändert. Das liegt hauptsächlich daran, weil sich auch an der Größe der Geräte nichts Grundlegendes geändert hat. Die Display-Diagonale von S21 und S21+ ist dieselbe wie bei den Vorgängergeräten: 6,2 beziehungsweise 6,7 Zoll. Der 6,8 Zoll große Screen des Ultra-Modell ist im Vergleich zum Vorgänger um nur 0,1 Zoll geschrumpft.

Neues Display

Die hohe Refresh-Rate kommt der Darstellung von bewegten Inhalten zu Gute. Wie sich die adaptive Bildwiederholfrequenz in der Praxis schlägt und ob diese tatsächlich eine positive Auswirkung auf den Akku hat, wird sich im ausführlichen futurezone-Test zeigen.