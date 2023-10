Kurioses Windrad ist gleichzeitig eine Photovoltaik-Anlage

Das Unternehmen bezeichnet die Konstruktion als ersten “ technologischen Baum ”, der sich “harmonisch” in die Umgebung integriert. Die 3D-gedruckte Hülle des “Baums” lässt sich außerdem individuell anpassen, wie es heißt. Und nicht nur das: Sie soll auch gleichzeitig schädliche Treibhausgase binden. Hintergrund ist eine Technologie namens Pure.Tech .

Ein Prototyp wurde jetzt in Spanien errichtet, vor dem Palacio de la Magdalena nahe Santander an der Nordküste des Landes. Durch die PV-Module soll die Anlage im Vergleich zu herkömmlichen Windturbinen rund 25 Prozent mehr Strom produzieren können, wie es heißt.

Als Zielgruppe sieht Soleolico nicht nur Energieunternehmen. Auch Privatleute sollen sich den Baum künftig zu Hause aufstellen können. Die Energieausbeute soll bei 10 kW liegen.

Insgesamt hat das Unternehmen 10 Jahre an dem Produkt geforscht und 5 Millionen Euro investiert. 30 Prototypen seien in dieser Zeit entstanden. Um ein Serienmodell handelt es sich freilich noch nicht. Die öffentliche Installation in Spanien soll das Konzept einer größeren Öffentlichkeit nahebringen.