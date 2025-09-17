SomniBuds: Batterielose Kopfhörer für einen besseren Schlaf

Manche Leute hören nachts entspannende Musik, Naturgeräusche oder andere Klänge, die angeblich beim Schlafen helfen. Britische Erfinder haben bald eine Lösung für jene parat, die sich über das notwendige Aufladen der nachts genutzten Kopfhörer ärgern: Ihre SomniBuds kommen komplett ohne Batterie aus.

Stattdessen nutzen die SomniBuds eine patentierte magnetische Übertragungstechnologie. Auf Reddit erklärt Somni die Funktionsweise so: „Im Inneren der SomniBuds befindet sich eine hochempfindliche magnetische Lautsprechermembran, die in einer Akustikkammer versiegelt ist – keine Spule und keine Elektronik. Diese wird mechanisch durch das Schwingspulenfeld der SomniMat bewegt – genauso wie eine Lautsprechermembran in einem Lautsprecher.“

➤ Mehr lesen: Warum manchen Menschen 3 Stunden Schlaf genügt

Matte unterm Kissen

Die batterielosen Kopfhörer werden mit einer weichen Matte ausgeliefert, die man unter das Kopfkissen legt oder am Bettende befestigt. Wo genau ist egal, solange sie weniger als einen Meter von den Kopfhörern entfernt ist. Die Matte überträgt dann über ein Magnetfeld Audioinhalte an die Kopfhörer.

Die Matte ist via Bluetooth mit einem Smartphone oder Tablet verbunden, wo man die Audioinhalte auswählen kann. Zur Stromversorgung wird sie per Stecker an eine normale Steckdose angeschlossen.