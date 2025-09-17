SomniBuds: Batterielose Kopfhörer für einen besseren Schlaf
Manche Leute hören nachts entspannende Musik, Naturgeräusche oder andere Klänge, die angeblich beim Schlafen helfen. Britische Erfinder haben bald eine Lösung für jene parat, die sich über das notwendige Aufladen der nachts genutzten Kopfhörer ärgern: Ihre SomniBuds kommen komplett ohne Batterie aus.
Stattdessen nutzen die SomniBuds eine patentierte magnetische Übertragungstechnologie. Auf Reddit erklärt Somni die Funktionsweise so: „Im Inneren der SomniBuds befindet sich eine hochempfindliche magnetische Lautsprechermembran, die in einer Akustikkammer versiegelt ist – keine Spule und keine Elektronik. Diese wird mechanisch durch das Schwingspulenfeld der SomniMat bewegt – genauso wie eine Lautsprechermembran in einem Lautsprecher.“
Matte unterm Kissen
Die batterielosen Kopfhörer werden mit einer weichen Matte ausgeliefert, die man unter das Kopfkissen legt oder am Bettende befestigt. Wo genau ist egal, solange sie weniger als einen Meter von den Kopfhörern entfernt ist. Die Matte überträgt dann über ein Magnetfeld Audioinhalte an die Kopfhörer.
Die Matte ist via Bluetooth mit einem Smartphone oder Tablet verbunden, wo man die Audioinhalte auswählen kann. Zur Stromversorgung wird sie per Stecker an eine normale Steckdose angeschlossen.
Wegen der fehlenden Akkus sollen die SomniBuds kleiner und bequemer sein als andere. Die Knöpfe mit 3 mm Durchmesser sind weich und werden angenehmer ins Ohr gedrückt als größere In-Ears, wenn man damit auf der Seite schläft.
Gleichzeitig erlaubt es ihre schlanke Form, dass sie ähnlich wie Ohrstöpsel Umgebungslärm blockieren, indem sie sich in den Gehörgang legen. Laut Somni sollen sie bis zu 37 dB fernhalten.
Nur zum Schlafen
Obwohl Somni mit einer guten Soundqualität wirbt, können die Kopfhörer Musik nur in Mono-Sound abspielen. Außerdem funktionieren sie nur im Bett, bzw. nur in der Nähe der Matte: Denn wenn man sich von der Matte entfernt, hört man bald nichts mehr, weil sich die Lautstärke dadurch verringert.
Derzeit können die SomniBuds auf Kickstarter vorbestellt werden. Dort kosten sie momentan 195 Euro, später werden die Kopfhörer rund 253 Euro kosten. Ausgeliefert werden die Kopfhörer in verschiedenen Set-Größen ab Dezember 2025.
