Klingender Bilderrahmen von Sonos auf Ikea-Website zu sehen

Bereits vor einigen Wochen gab es Berichte, wonach Ikea gemeinsam mit Sonos einen „versteckten“ Lautsprecher auf den Markt bringen will. Wie The Verge berichtet, ist das Produkt nun kurzzeitig auf der Ikea-Webseite aufgetaucht, mittlerweile aber wieder von dort verschwunden. Bei dem Gerät handelt es sich um einen Bilderrahmen unter der Marke Symfonisk, der gleichzeitig als vernetzte Box dient. Der Preis wurde mit 199 Dollar angegeben.

Der Rahmen ist demnach knapp 56 Zentimeter hoch, 41 Zentimeter breit und 5 Zentimeter tief. Kunden können zwischen „verschiedenen Verkleidungen“ wählen, das Gerät wird in Schwarz und Weiß angeboten. "Sie können es als Hingucker allein an die Wand hängen und es mit Ihren anderen Bildern an einer Wand kombinieren. Oder auf den Boden stellen oder an eine Wand lehnen", heißt es auf der Ikea-Website über den Rahmen.

Obwohl das Gerät als „Bilderrahmen“ ("Picture Frame") bezeichnet wird, dürfte es nicht so gedacht sein, dass man seine eigenen Bilder darin präsentiert. Vielmehr dürfte es sich um ein fertiges „Dekorationsobjekt“ handeln. Auf den Fotos ist nur zu erahnen, wie genau das Gerät aussehen wird.