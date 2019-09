Sony AG9 im Test: Das OLED-Topmodell zum Totärgern

Bild

Die größte Stärke des A1 war, dass er als einer der wenigen TVs ein sehr gutes Bild „out of the box“ lieferte, also ohne stundenlanges Herumjustieren. Beim AG9 ist das bedingt der Fall. Der TV steht ein bisschen auf der Bremse und liefert nicht das brillante Bild, das man von einem OLED-Gerät erwartet.

Mit den Anpassungen von Helligkeit, Kontrast, Schwarzabgleich und Kontrastverstärker wird es besser. Auch bei HDR-Inhalten muss ähnlich nachgebessert werden, damit man nicht ein zu dumpfes Bild erhält. Bei der Wiedergabe von Dolby-Vision-Inhalten auf Netflix ist es etwas besser, aber auch hier kann man mit Nachjustieren mehr rausholen.

Selbst mit Nachjustierungen ist aber klar: Der AG9 ist kein Taglicht-TV. Die maximale Helligkeit reicht bei Weitem nicht aus, um Spiegelungen zu bekämpfen. Selbst bei zugezogenen Vorhängen muss man bei einigen Inhalten das Licht ausschalten. Auch wenn OLED bekannt dafür ist, bei der maximalen Helligkeit hinter LCD zu liegen, ist die schwache Helligkeitsausbeute beim AG9 etwas enttäuschend.

Bewegung

Ist mal alles richtig eingestellt und es nicht zu hell, liefert der AG9 ein sehr schönes Bild ab. Die Farbverläufe sind sehr flüssig, auch bei Grautönen und dunklen Inhalten. Die Farbwiedergabe ist gut, lediglich Rot ist eine Spur zu stark. Es entsteht ein leichter dreidimensionaler Effekt bei manchen Inhalten.

Auffällig ist, dass der Bildverarbeitungsprozessor manchmal mitten in einer Szene aktiv wird. So sieht man in einer Szene, in der sich gerade nichts bewegt, wie sich die Darstellung plötzlich verändert. Meist ist es die Helligkeit, die der AG9 anpasst, obwohl die Helligkeit fix eingestellt und Eco-Modus deaktiviert ist. Dieses Problem gab es auch schon beim A1. Hier hätte Sony nachbessern sollen.

Die größte Stärke des AG9 sind die Bildverbesserungen bei Bewegung. Es gibt keine Artefakte und es ist ein sehr guter Kompromiss zwischen ruckeligen Bewegungen und dem verhassten Soap-Opera-Effekt – es passt einfach. Lediglich bei langsamen Kameraschwenks über strukturierte Objekte bei einem statischen Hintergrund gibt es manchmal unschöne Verzerrungseffekte zu sehen.