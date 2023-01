Konkurrenz für Tesla: Sony präsentiert E-Auto

So wird das Sony-Auto beispielsweise ein kleines Display zwischen Motorhaube und Stoßstange haben. Die Älteren unter uns wird das eventuell ein wenig an den K.I.T.T. aus der Kultserie Knight Rider erinnern.

Unter anderem mit seinen Erfahrungen im Entertainment-Bereich will sich Sony von der Konkurrenz abheben. So wird der Afeela mit einer leistungsstarken Entertainment-Konsole ausgestattet sein. Gaming , Filme und Musik sollen dabei ganz oben auf der Liste stehen.

Honda und Sony

Die ersten Vorbestellungen für den Afeela will Sony in der ersten Jahreshälfte 2025 entgegennehmen. Im Frühjahr 2026 soll das Sony-Elektroauto an die ersten Kund*innen in Nordamerika ausgeliefert werden. Einen Preis hat Sony nicht erwähnt.

Sony entwickelt und baut den Afeela übrigens in Zusammenarbeit mit Honda. Dafür wurde im Juni ein entsprechendes Joint-Venture-Unternehmen gegründet. Es sieht nun allerdings so aus, als hätte Sony die führende Rolle übernommen.

Honda steuert seine Erfahrung bei der Produktion und dem Vertrieb von Fahrzeugen bei. Außerdem kommt den Honda-Produktionsstätten eine tragende Rolle zu. Darüber hinaus sei Afeela die Marke, unter der die Elektroautos firmieren. Möglich also, dass in Zukunft weitere Afeela-Fahrzeuge vorgestellt werden.