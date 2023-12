Sony Inzone Buds im Test: Für die In-Ears ist die PS5 nur Nebensache

An den Seiten der Inzone Buds sind Touchflächen zur Steuerung per Antippen

Sony Gaming ist nicht gleich Sony PlayStation. Das klingt noch seltsamer, wenn man sich das primäre Farbschema der Inzone -Reihe an sieht: Weiß mit schwarzen Akzenten – so wie die PS5 .

Die Verarbeitungsqualität der Inzone Buds ist ausgezeichnet, sowohl bei Stöpseln als auch Ladecase. Sie sind übrigens in Weiß oder Schwarz verfügbar – falls man den PS5-Look im Ohr nicht so schick findet.

Der USB-C-Transmitter hat einen Schiebeschalter für PS5/Mobile und PC. Den bringt man in die PS5-Stellung, steckt ihn an die Konsole und kann loslegen. Vorausgesetzt, der eine USB-C-Anschluss der PS5 ist frei. Will man die Inzone Buds mit PS VR2 nutzen (die den USB-C-Anschluss der PS5 belegt), müsste man sich vorher einen USB-A-auf-USB-C-Adapter besorgen.

Abseits von PC und PS5 können die Inzone Buds per Transmitter mit anderen Geräten verbunden werden. Das klappt zum Beispiel mit der Nintendo Switch . Im Test kam es manchmal zu dem Bug, dass der rechte In-Ear keine Verbindung hatte. In diesem Fall: Zurück ins Ladecase, Ladecase schließen, Transmitter Aus- und Wiederanstecken, Kopfhörer wieder verwenden.

Eine Android- oder iOS-App gibt es für die Inzone Buds nicht. Wer vor hat, die In-Ears rein mit der PS5 zu verwenden und keinen Windows-PC besitzt, kann das nur in den Grundeinstellungen tun – oder borgt sich ein Windows-Notebook mit USB-C-Anschluss, um die Inzone Buds an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.

Will man die Touchgesten der Bedienung ändern, das Soundprofil anpassen oder die Firmware aktualisieren, hat man auf der PS5 Pech gehabt. Das geht alles nur mit der Software Inzone Hub . Und die gibt es nur für Windows 10 und Windows 11 . Mac-User*innen und PS5-Gamer*innen, die gar keinen PC haben oder ein älteres Modell ohne USB-C-Anschluss, schauen in die Röhre.

Der Transmitter kann auch mit Smartphones genutzt werden. Allerdings warnt Sony hier, dass die Funksignale des Handys die Verbindung stören können. Außerdem werden dann die Touchgesten, bis auf das Umschalten der Geräuschunterdrückung, nicht unterstützt.

Alternativ können die Inzone Buds per Bluetooth verbunden werden, also ohne Transmitter. Das geht aber nur mit Smartphones, die den Standard LE Audio unterstützen. Das Handy muss also mindestens Bluetooth 5.2 an Bord haben. Ein 2 Jahre altes Galaxy S21 beispielsweise ist nicht Bluetooth-kompatibel mit den Inzone Buds, ein S22 aber schon.

Eine gleichzeitige Wiedergabe von 2 Quellen, einmal per Transmitter und einmal per Bluetooth, ist nicht möglich – was andere Gaming-Headsets, inklusive dem Pulse Explore, schon beherrschen. Nutzt man mit den Inzone Buds Bluetooth und Transmitter gleichzeitig, muss man die Touch-Bedienfläche auf jedem Hörer für eine Sekunde gedrückt lassen, um zwischen den Quellen zu wechseln.

Gaming-Klang mit Allrounder-Tendenz

Die Inzone Buds haben ein Grundrauschen, genauso wie die XM5. Sobald aber Ton wiedergegeben wird, ist das nicht mehr wahrnehmbar. Das Klangprofil ist auf Gaming getrimmt. Separate Töne in den Höhen und Mitten werden überdeutlich wiedergegeben, um etwa Schritte von Feinden besser hören zu können. Der Klang wirkt dadurch auf Anhieb sehr sauber, manchmal sogar etwas zu scharf.