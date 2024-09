Sony PlayStation 5 Pro kostet 800 Euro und hat kein Disc-Laufwerk

Ausstattung und Preis

Die PS5 Pro unterstützt Gaming in der 8K-Auflösung und VRR. Der WLAN-Standard Wi-Fi 7 ist an Bord. Der interne Speicher ist 2 TB groß. Was dafür fehlt ist ein Disc-Laufwerk. Dieses wird separat für 120 Euro erhältlich sein. Ohne Disc-Laufwerk kommen die Games nur per Download aus dem offiziellen PS Store auf die Konsole.