Bei Spotify könnt ihr euch bald persönliche Nachrichten schicken

Man kann alle User kontaktieren, mit denen man bereits einmal interagiert hat. Das Feature lässt sich auch deaktivieren.

Auf dieses Feature warten manche Spotify-Nutzer bereits seit Langem: Der Streaming-Dienst hat angekündigt, dass er für alle User ein neues Direktnachrichten-Feature einführt. Sowohl Abonnenten von Spotify-Premium als auch Nutzer der Gratis-Version mit Werbung können sich damit künftig direkt kontaktieren und gegenseitig neue Musik, Podcast oder Hörbücher empfehlen.

Bereits kommende Woche will der Streamingdienst das neue Feature in „ausgewählten Märkten“, die bisher nicht näher genannt wurden, ausrollen. Alle Nutzer, die älter als 16 Jahre sind, werden Zugriff auf das neue Direktnachrichten-Feature erhalten.

Inhalte direkt an andere User schicken

Beim Abspielen eines Audioinhalts wird man beim „Teilen“-Icon damit auch direkt einen Link an Spotify-Kontakte schicken können, mit denen man zuvor bereits auf der Plattform interagiert hat. Man muss sich nicht gegenseitig folgen – es reicht etwa, wenn man zusammen an einer kollaborativen Playlist teilnimmt.

Die geteilten Inhalte sollen dann im Postfach aufscheinen. Das soll für Spotify-User auch eine bessere Übersicht schaffen, mit wem sie wann Songs und Ähnliches geteilt haben. Bisher geschah das Teilen von Spotify-Inhalten ausschließlich über andere Messenger und Social-Media-Accounts.