Bei Spotify könnt ihr euch bald persönliche Nachrichten schicken
Auf dieses Feature warten manche Spotify-Nutzer bereits seit Langem: Der Streaming-Dienst hat angekündigt, dass er für alle User ein neues Direktnachrichten-Feature einführt. Sowohl Abonnenten von Spotify-Premium als auch Nutzer der Gratis-Version mit Werbung können sich damit künftig direkt kontaktieren und gegenseitig neue Musik, Podcast oder Hörbücher empfehlen.
Bereits kommende Woche will der Streamingdienst das neue Feature in „ausgewählten Märkten“, die bisher nicht näher genannt wurden, ausrollen. Alle Nutzer, die älter als 16 Jahre sind, werden Zugriff auf das neue Direktnachrichten-Feature erhalten.
Inhalte direkt an andere User schicken
Beim Abspielen eines Audioinhalts wird man beim „Teilen“-Icon damit auch direkt einen Link an Spotify-Kontakte schicken können, mit denen man zuvor bereits auf der Plattform interagiert hat. Man muss sich nicht gegenseitig folgen – es reicht etwa, wenn man zusammen an einer kollaborativen Playlist teilnimmt.
Die geteilten Inhalte sollen dann im Postfach aufscheinen. Das soll für Spotify-User auch eine bessere Übersicht schaffen, mit wem sie wann Songs und Ähnliches geteilt haben. Bisher geschah das Teilen von Spotify-Inhalten ausschließlich über andere Messenger und Social-Media-Accounts.
Austausch mit Textnachrichten
Man soll über das Nachrichten-Feature aber nicht nur Inhalte verschicken können, sondern auch Textnachrichten verschicken und mit Emojis reagieren können. Die Nachrichtenverläufe sollen verschlüsselt sein, damit die Privatsphäre der Nutzer geschützt wird.
Manche Musikliebhaber hätten sich auch bisher schon eine Möglichkeit gewünscht, andere Nutzer zu kontaktieren, die ihnen etwa aufgrund eines ähnlichen Musikgeschmacks dort folgen. Durch das neue Direktnachrichten-Feature wird es vorstellbar, dass auch die eine oder andere neue Musik-Freundschaft entstehen kann.
Allerdings kann es auch sein, dass man vielleicht von einer Person kontaktiert wird, mit der man eigentlich keinen Kontakt haben möchte. Auf dieses Problem hat Spotify folgende Antwort: Wer eine neue Direktnachricht erhält, kann sich aussuchen, ob er diese annimmt oder ablehnt. Man kann andere Nutzer außerdem blockieren, Nachrichten oder zugeschickte Inhalte an Spotify melden oder die Direktnachrichtenfunktion sogar durch eine „Opt Out“-Möglichkeit komplett abdrehen. Was derzeit noch unklar ist, ob Künstler auch Fans anschreiben dürfen.
