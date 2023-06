Netzwerkfehler sorgt für Störungen bei Mastercard

Das Zahlungsunternehmen hatte am Montag mit Ausfällen zu kämpfen. Tausende Kund*innen waren auch in Österreich betroffen.

Der Zahlungsdienstleister Mastercard hatte am Montag mit Störungen zu kämpfen. Berichten zufolge konnten offenbar Tausende Zahlungen nicht abgewickelt werden. Betroffen waren demnach Kredit- und Bankomatkarten, unabhängig vom Bankanbieter.

In den sozialen Medien beklagten sich Nutzer*innen sowohl über Ausfälle an Supermarktkassen als auch über Störungen bei Onlinekäufen. Apple sowie Google Pay dürften ebenfalls betroffen gewesen sein. Einige Kund*innen gaben sogar an, dass ihnen Beträge abgebucht worden seien, obwohl Mastercard die Zahlung nicht abgewickelt hatte.

