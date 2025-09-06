Tentakel-Roboter soll unter Offshore-Windparks arbeiten

Wenn Windpark-Betreiber die Unterwasser-Infrastruktur ihrer Offshore-Anlagen untersuchen, ist das eine Mammutsaufgabe: Große Unterwasserfahrzeuge müssen in Tiefen bis zu 3.000 Meter abtauchen, außerdem werden oft zusätzlich menschliche Taucher gebraucht, um besonders filigrane Tätigkeiten durchzuführen. Diese Personen sind erheblichen Sicherheitsrisiken ausgesetzt. Die Inspektionen müssen die Betreiber von Windparks aber regelmäßig durchführen – andernfalls drohen teure Schäden und Ausfälle.

Britische Forscher haben nun einen neuartigen Unterwasser-Roboter entwickelt, der solche gefährlichen Inspektionen künftig übernehmen soll: Er könnte dabei helfen, weitläufige Anlagen regelmäßig zu kontrollieren und zu warten.

Sehr flexibles Gerät

Das Gerät besitzt einen 1 Meter langen, flexiblen und verkabelten Tentakelarm, der aus weichen und sehr beweglichen Gliedern besteht. Diese Flexibilität soll im Vergleich zu starreren, herkömmlichen Industrierobotern erhebliche Vorteile bei Unterwasserarbeiten bieten.