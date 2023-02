Die Hinterradlenkung des Tesla-Cybertruck stellte Firmenchef Elon Musk bereits im vergangenen Jahr vor. Damit soll der E-Pick-up in der Lage sein enge Kurven zu fahren, einen präziseren Wenderadius zu schaffen und schneller zu manövrieren.

Ein vor kurzem auf Twitter veröffentlichtes Video gibt den bisher besten Einblick in die Funktion. Entdeckt wurde es von electrek. Aufgenommen wurde das Video offenbar in der Gigafactory des Herstellers ins Texas. Zu sehen ist, wie sich der Wagen durch die Pfeiler in einer Halle schlängelt.