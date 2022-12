Tesla verkauft Drahtlos-Ladestation um 300 Dollar

Der Elektroautobauer hat ein neues Produkt in sein Sortiment aufgenommen.

Tesla verkauft ja bekanntlich nicht nur Autos, sondern auch Tequila, Lifestyle-Produkte und verschiedene Gadgets. In das Sortiment reiht sich nun eine neue Drahtlos-Ladestation ein – selbstverständlich nicht für Autos, sondern für Smartphones und andere elektronischen Kleingeräte.

Stolzer Preis

Tesla ist überzeugt, dass Kund*innen für das Gerät, dessen Design angeblich vom Cybertruck inspiriert ist, 300 Dollar hinlegen. Geduld muss man außerdem haben: Die Auslieferung soll erst im Feber 2023 starten.

Erhältlich ist die Wireless Charging Platform aktuell nur im US-amerikanischen Online-Shop des Autobauers. im österreichischen war sie vorerst nicht zu finden.

AirPower-Klon

Das Konzept erinnert stark an Apples nie erschienene Drahtlos-Ladestation AirPower, auf der ebenfalls 3 Geräte gleichzeitig geladen werden hätten sollen. Den Produktentwickler*innen gelang es schlussendlich aber nicht, Apples Anforderungen an ein derartiges Ladegerät zu erfüllen. So war die Vorgabe, dass man die Geräte frei auf der Fläche platzieren kann, anstatt sie genau ausrichten zu müssen, damit geladen wird. Das ist technisch aber eine große Herausforderung.