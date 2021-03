Tesla erhöht Preis von Model S Plaid+ um 10.000 Euro

Die Spitzenversion des Elektroautos wird in Europa möglicherweise verspätet ausgeliefert.

Der Elektroautohersteller Tesla dreht wieder an der Preisschraube – und zwar diesmal ungewöhnlich stark. So kostet das Model S Plaid+ ab sofort mindestens 149.990 Euro – zuvor waren es 139.990 Euro.

Einen Grund für die Preiserhöhung nannte Tesla nicht. Mit allen optionalen Sonderoptionen, wie etwa volles Potenzial für autonomes Fahren, kommt das Auto insgesamt auf stolze 165.270 Euro.

Möglicherweise erst 2022

Das Auto mit einer Leistung von über 1.100 PS wird allerdings noch nicht einmal ausgeliefert – ab Ende 2021 soll es laut der Tesla-Webseite so weit sein. Gerüchten zufolge wird sich die Auslieferung in Europa aber noch auf Mitte 2022 verschieben.

Dafür bekommt man immerhin das schnellste Serienfahrzeug aller Zeiten. Zuletzt sorgte unter anderem das Innenleben des neuen Model S für Diskussionen. So wurde etwa das Lenkrad erneuert und erinnert nun mehr an ein Rennauto als an einen Straßenwagen. Manche sehen darin ein mögliches Sicherheitsrisiko.