Tesla Model 3: Prototyp vor Design-Update gesichtet

Der Look des Tesla Model 3 soll überarbeitet werden. Nun wurde ein gut getarntes Testfahrzeug abgelichtet.

Tarnung erfüllt ihren Zweck

Abgelichtet wurde das gut getarnte Elektroauto in einer Tiefgarage in Santa Cruz im US-Bundesstaat Kalifornien – nicht weit von der Tesla-Fabrik in Fremont entfernt. Die Kennzeichen des Prototypen würden darauf hindeuten, dass es sich um ein Tesla-Testfahrzeug handelt, schreibt Electrek.

Die Tarnung erfüllt in diesem Fall ihren Zweck ziemlich gut. Auf den Bildern ist nämlich das Design des Fahrzeugs kaum zu erkennen. Ebenso geben die Fotos und das Video keinen Aufschluss darüber, welche Design-Änderungen vorgenommen wurden.