Was die Cockpit-Kamera im Tesla aufnimmt

Weitere Möglichkeiten für Cockpit-Kamera

Auf die Frage eines Tesla-Fahrers, welchem Zweck die Innenraumkamera dient, meinte Elon Musk im April 2019: Die Kamera würde das Geschehen im Innenraum aufzeichnen, sobald die Tesla-Autos mit Uber und Lyft konkurrieren und als Shared-Autonomy-Flotte zur Verfügung gestellt werden können. Dadurch soll verhindert werden, dass die Fahrgäste den Innenraum der Autos verwüsten.

Außerdem hieß es in der Vergangenheit, dass die Kamera die Passagiere per Gesichtserkennung erkennen könnte und die Einstellungen des Fahrzeugs auf die jeweiligen Fahrgäste anpassen soll. Nimmt eine Person im Fahrersitz Platz, werden beispielsweise Rückspiegel, Sitzposition, Lenkradhöhe und das gesamte Infotainmentsystem an die zuvor getroffenen Einstellungen der Person angepasst.