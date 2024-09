Patent-Leak: Tesla soll kabellose Ladestationen planen

Tesla arbeitet offenbar an einer kabellosen Ladestation für Elektroautos, wie Electrek berichtet. Das würden neue Patentanmeldungen zeigen. Obwohl der Autobauer bisher wenig Interesse am kabellosen Laden zeigte, könnte diese Technologie in Zukunft relevant werden, insbesondere für selbstfahrende Autos, die sich damit aufladen könnten.

Ein großes Problem des kabellosen Ladens war bisher die Effizienz. Die Technologie hat aber auch Vorteile – so erspart man sich damit etwa das Anstecken des Autos. Das könnte vor allem bei Robotaxis ein Vorteil sein, die ohne Fahrer unterwegs sind. Ein solches will Tesla angeblich im Oktober vorstellen.

➤ Mehr lesen: So soll Teslas größte Supercharger-Station aussehen

Effizienteres Laden ohne Kabel

Es gibt aber neuere Technologien wie magnetische Resonanz, die ähnlich effizient sein sollen wie das Laden über ein Kabel. 95 Prozent der Ladeleistung soll die Methode im Vergleich zum Laden mit angeschlossenen Kabeln bringen.

Kurzzeitig hatte Tesla sogar ein Start-up übernommen, das auf kabelloses Laden spezialisiert ist. Womöglich wollte Tesla von der Expertise profitieren. Vor kurzem sagte auch Franz von Holzhausen, der Chefdesigner von Tesla, dass der Autohersteller an kabellosen Ladestationen arbeite.

Tesla hat 4 neue Patente angemeldet, bei denen es um die Optimierung der Energieeffizienz bei kabellosen Ladesystemen geht. Darunter sind etwa spezielle Schalter und Temperatursensoren. Deshalb spekuliert man nun, ob Tesla die neue Ladetechnologie bereits bald vorstellen könnte. Ein möglicher Termin ist die Präsentation des Tesla-Robotaxis im Oktober.

➤ Mehr lesen: Spritztour im Waymo: So fährt es sich im selbstfahrenden Taxi