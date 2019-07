Tesla schafft gratis Laden für ältere Modelle ab

Lange Zeit war bei Tesla-Fahrzeugen das Laden der Autos an den hauseigenen Superchargern kostenlos. Das kostenlose Supercharging war an die Fahrzeuge gebunden, was ältere, gebrauchte Modelle lukrativer machte. Nun hat Tesla diesen Vorteil offenbar abgeschafft, wie Electrek berichtet.

Tesla war dafür bekannt, dass die Autos gratis an den Supercharger-Stationen aufgeladen werden konnten. Weil es sich dabei um kein nachhaltiges Finanzierungsmodell für das Unternehmen gehandelt hat, wurde das kostenlose Laden für Neuwagen schon vor einiger Zeit abgeschafft. Auch wurde das Gratis-Superchargen aus dem Bonusprogramm gestrichen.