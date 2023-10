Toyota Baby Lunar Cruiser: Ein Mond-Rover für die Erde

„Ich will einen Mond-Rover. Aber für die Erde. Voll mit Hightech. Aber aussehen soll er, wie ein Klassiker aus den 60er-Jahren. Nur modern“. So in etwa könnte der Toyota-Chef den Auftrag an seine Designabteilung gegeben haben. Das Ergebnis ist der Toyota Baby Lunar Cruiser.

Dabei handelt es sich um ein Konzept für einen Geländewagen. Dieser nimmt Anleihen an Toyotas Vorschlag für einen Mond-Rover aus dem Jahr 2019 und an Toyotas legendären Geländewagen J40 Land Cruiser, der von 1960 bis 1984 hergestellt wurde.

