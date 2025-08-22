Peinlich: Trump-Smartphone T1 wird mit geklautem Foto beworben

Für ein Werbebild wurde ein Samsung Galaxy S25 Ultra zum Trump-Phone gemacht.

Im Juni stellte Donald Trump ein eigenes Smartphone samt Mobilfunktarif vor. Stolz verkündete er damals, dass das Smartphone in den USA hergestellt werde. Was schwer zu glauben war, weil es in den USA keine Smartphone-Fabriken gibt.

Später stellte sich heraus, dass das T1-Phone vermutlich in China hergestellt werden wird. Man änderte den Werbeclaim von “Made in USA” einfach auf “American hands behind every device”.

Obwol noch nicht mal das chinesische T1-Phone existiert, wird trotzdem Werbung dafür gemacht: Mit geklauten Fotos anderer Hersteller.