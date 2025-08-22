Peinlich: Trump-Smartphone T1 wird mit geklautem Foto beworben
Im Juni stellte Donald Trump ein eigenes Smartphone samt Mobilfunktarif vor. Stolz verkündete er damals, dass das Smartphone in den USA hergestellt werde. Was schwer zu glauben war, weil es in den USA keine Smartphone-Fabriken gibt.
Später stellte sich heraus, dass das T1-Phone vermutlich in China hergestellt werden wird. Man änderte den Werbeclaim von “Made in USA” einfach auf “American hands behind every device”.
Obwol noch nicht mal das chinesische T1-Phone existiert, wird trotzdem Werbung dafür gemacht: Mit geklauten Fotos anderer Hersteller.
Foto stammt von Handyhüllen-Hersteller
Auf diesem Foto ist ein Samsung Galaxy S25 Ultra zu sehen, in einer Hülle von dem südkoreanischen Smartphone-Zuberhörhersteller Spigen.
Über das Logo von Spigen wurde eine amerikanische Flagge gelegt, die man aber trotzdem noch sieht. Die Vorlage für dieses nur mäßig gelungene Photoshop-Werk dürfte direkt von der Website von Spigen geklaut worden sein. Spigen reagiert auf X verwundert: "??? Bro, was?"
Auch iPhone ist ein Trump-Phone
Das T1 wurde schon zuvor mit manipulierten Fotos anderer Geräte beworben. Auf der Website wurde etwa ein Revvl 7 Pro 5G verwendet, das Gold eingefärbt wurde. Immerhin hat man sich hier auch noch die Mühe gemacht, die Position der Kameralinsen zu ändern, damit es nicht 1:1 wie das chinesische Handy aussieht.
In einem Post auf Instagram wurde ein iPhone 16 Pro Max hergezeigt. Wieder wurde es mit Photoshop bearbeitet, damit es durch US-Flagge und Trump-Logo wie das vermeintliche T1 aussehen soll.
