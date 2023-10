Twitter bietet bald 2 neue Premium-Abos an

Am Freitag twitterte Elon Musk, dass man bei X (vormals Twitter) plane, "bald" 2 neue Stufen von Premium-Abonnements einzuführen. Bei einem Abo soll man die Premium-typischen Funktionen erhalten, aber weiterhin alle Werbungen angezeigt bekommen. Dieses soll günstiger sein als das jetzige Premium-Abo. Das andere verspricht ebenso alle Premium-Funktionen, allerdings ohne Werbeanzeigen . Es soll teurer sein als die momentane Premium-Option.

Das sind die Features von X-Premium

Wer X-Premium (ehemals Twitter Blue) abonniert hat, erhält eine Reihe von Zusatzfunktionen auf dem Kurznachrichtendienst. Zunächst erhält man einen blauen Verifizierungshaken, der sich aber auch ausblenden lässt. Einige weitere Features sind:

Posts lassen sich innerhalb einer Stunde nach Veröffentlichung bearbeiten

Es wird nur halb so viel Werbung angezeigt

angezeigt Tweets und Antworten werden vom Algorithmus bevorzugt

Ein Post kann bis zu 25.000 Zeichen lang sein

lang sein Man kann das Aussehen des X-Logos auf dem Smartphone verändern

Man kann einen Post zurücknehmen , bevor ihn andere Nutzer*innen gesehen haben

, bevor ihn andere Nutzer*innen gesehen haben Videos mit einer Größe bis zu 8 GB können gepostet werden

mit einer Größe bis zu 8 GB können gepostet werden Nutzer*innen mit hoher Sichtbarkeit können sich einen Teil der Werbeeinnahmen auszahlen lassen

Die Premiumversion des Dienstes kostet in Österreich momentan 9,60 Euro/Monat oder 100,80 Euro/Jahr, wenn man das Abo in der Webversion abschließt. Schließt man das Abo in der Android- oder iOS-App ab, zahlt man 11 Euro/Monat oder 114,99 Euro/Jahr. Grund für den höheren Preis sind Gebühren, die Google und Apple für In-App-Käufe verlangen.

Basic, Standard und Plus

Anfang des Monats berichtete bereits Bloomberg, dass X 3 Abo-Stufen testet, die Basic, Standard und Plus heißen. Berichten zufolge würden Basic-Nutzer*innen immer noch Werbeanzeigen in ihrem Feed sehen, Standard-Nutzer*innen hätten die Hälfte der Anzeigen und Plus-Nutzer*innen hätten überhaupt keine Anzeigen.

Die Nachricht kommt nur wenige Tage nachdem Musk verkündet hat, dass künftig alle Nutzer*innen für das Posten auf X bezahlen könnten. Momentan wird ein Test in Neuseeland und den Philippinen durchgeführt, wobei man einen Dollar im Jahr bezahlen muss, um den Dienst aktiv zu nutzen.

➤ Mehr lesen: Nutzer müssen für das Posten auf X jetzt zahlen