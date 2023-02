Twitter will aktive Nutzer künftig bezahlen

Die Ersteller*innen von Tweets sollen an den Werbeeinnahmen mitverdienen, die zwischen den Nachrichten angezeigt werden.

Der Kurznachrichtendienst Twitter teilt seit Freitag einen Teil seiner Werbeeinnahmen mit Nutzer*innen, die entsprechend beliebte Tweets generieren. Das gab Twitter-CEO Elon Musk am Freitag auf Twitter bekannt. Die Sache hat allerdings einen Haken.

Nur für "Twitter Blue"-Nutzer*innen

Um die Monetarisierung nutzen zu können, muss man selbst den kostenpflichtigen Dienst "Twitter Blue" abonniert haben. Das Abo startete etwa erst kürzlich in Deutschland und soll Nutzer*innen einige Funktionen bieten. So sollen "Twitter Blue"-Abonnent*innen 50 Prozent weniger Werbung angezeigt bekommen, ihre Tweets bearbeiten können oder auch längere Videos posten dürfen. Außerdem sollen "Twitter Blue"-Abonnent*innen in Antworten, Erwähnungen und Suchen vorgereiht werden.