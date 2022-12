US-Soldaten ziehen 2023 mit Microsoft HoloLens ins Gefecht

Nach Startschwierigkeiten soll die Mixed-Reality-Brille nun in der US-Armee zum Einsatz kommen.

Microsofts Mixed-Reality-Brille HoloLens dürfte in der US-Armee nun doch zum Einsatz kommen. Das Projekt stand zuletzt vor dem Aus . Nun dürften laut Medienberichten erste Soldat*innen bereits 2023 mit der Brille ins Gefecht ziehen.

© US Army/Courtney Bacon

Tests fallen schlecht aus

Hinzu kommt, dass die adaptierte HoloLens bei ersten Testläufen schlecht abschnitt. Aus einem internen Bericht ging hervor, dass die Brillen bei der Nutzung aufleuchteten. Das ermögliche es feindlichen Kräften, die US-Truppen nachts leicht zu erkennen, bekrittelten Soldat*innen. Ein Tester konstatierte in Bezug auf das Aufleuchten der HoloLens: "Die Geräte hätten uns umgebracht”.

Ob diese ursprünglichen Mängel der HoloLens behoben wurden, ist derzeit nicht bekannt. Rund 22 Milliarden US-Dollar wollte das Militär an Microsoft insgesamt für IVAS zahlen. Im November 2022 sagte die US Army, dass man nachverhandeln werde.

Die US Army will im kommenden Jahr 5.000 Brillen der ersten Generation an ihre Truppen verteilen. Weitere 5.000 der 1.1-Generation sollen kurz darauf folgen.