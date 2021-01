Vernichtendes Zeugnis für 10.000-Euro-Elektroauto aus China

Das chinesische Elektroauto Suda SA01 ist in Deutschland seit Kurzem erhältlich und kostet durch die Umwelt-Förderungen nur rund 10.000 Euro. Allerdings hat der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) dem Fahrzeug beim Test ein vernichtendes Urteil ausgestellt.

Der Suda besitzt weder Airbags noch ein elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), wurde aber trotzdem in Deutschland zugelassen. Grund ist die vereinfachte Typgenehmigung als Kleinserie, also wenn Fahrzeuge nur in geringer Stückzahl produziert werden. Hier müssen die üblichen Sicherheitsstandards nicht nachgewiesen werden, so der ADAC.

Niveau der 90er Jahre

Genau das führt aber dazu, dass der Wagen bei einem Crash-Test durchgefallen ist. Mit 64 km/h prallte das Fahrzeug frontal gegen eine Barriere. Vor allem der Fahrer würde schwerste Verletzung erleiden. Laut ADAC befinden sich Rückhaltesysteme und Fahrgastzellen auf dem Niveau der späten 90er Jahre.

Die Ingenieure vermuten, dass auch zusätzliche Frontairbags und Gurtstraffer die Sicherheit nur wenig verbessern würden. Das YouTube-Video zeigt, dass die Dummies sogar von der Feuerwehr aus dem Wagen geholt werden mussten.