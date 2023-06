VW bringt größeren ID.Buzz mit stärkerem Motor

Zum Start des Elektrobusses in den USA und Kanada hat Volkswagen einen längeren ID.Buzz präsentiert. Er soll auch in Europa erhältlich sein.

Vor 20 Jahren stellte VW den Verkauf seiner Busse in den USA und Kanada ein. Mit einer größeren Version des ID.Buzz kehren die VW-Busse nun nach Nordamerika zurück. Der neue ID.Buzz ist um 25 Zentimter länger als die reguläre Version und soll am 23. Juni auch in Europa präsentiert werden, teilte VW am Freitag mit.

Die größere Länge schaffe Platz für eine dritte Sitzreihe und bis zu 2.469 Liter Kofferraum sowie eine größere 85-kWh-Batterie und damit mehr Reichweite, heißt es in einer Mitteilung des Herstellers.