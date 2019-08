Was hinter einem mysteriösen Tesla-Brand in China steckt

In der Nacht auf 18. August ist in einer von Tesla autorisierten Werkstatt im chinesischen Hangzhou ein Brand ausgebrochen. Ausgegangen ist das Feuer von einem Tesla Model S, an dem zuvor Reparaturarbeiten durchgeführt wurden.

Die Brandursache gehe auf eine nicht fachgerechte Behandlung des Akkus zurück, hieß es von Tesla. Zusätzlich sei die Batterie beschädigt gewesen, was schließlich zum Brand geführt habe. Laut dem Elektroautohersteller erlitt der Akku zuvor einen schweren Wasserschaden. Außerdem weist Tesla darauf hin, dass es sich bei der Werkstatt nicht um eine offizielle Tesla-Werkstatt handelt, schreibt Electrek.