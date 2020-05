Wegen Google-Apps: Huawei will P30 Pro neu auflegen

Ein Griff in die Trickkiste

Diesen Umstand macht sich Huawei offenbar zu Nutze und plant eine Neuauflage des 2019er Flaggschiffs. Angaben zu den technischen Spezifikationen des Huawei P30 Pro New Edition liegen nicht vor. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich an der Hardware im Vergleich zum regulären P30 Pro kaum etwas ändern wird.

Schon in den vergangenen Wochen und Monaten hat Huawei immer wieder älteren Geräten einen neuen Anstrich verpasst und sie neu aufgelegt. Erst kürzlich wurde das Huawei P30 Lite in einer New Edition re-released. Auch hier hat sich an der Ausstattung nur marginal etwas geändert.

Zuvor wurde auch das Huawei P Smart 2020 neu aufgelegt. Auch dieses Gerät ist unter der Haube weitgehend deckungsgleich mit P Smart aus dem Vorjahr. Auch beim Huawei Nova 5T, das Ende 2019 erschienen ist, bediente sich Huawei bei einem älteren Gerät. Es basiert auf der 20er-Serie von Honor, der Tochtermarke von Huawei.