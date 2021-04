Wie Apples AirTags auch mit Android funktionieren

Die neuen AirTags von Apple funktionieren bis zu einem gewissen Grad auch mit Android. Normalerweise ist der Standort des verlorenen Gegenstands über die „FindMy“-App einsehbar, die für Android-Geräte nicht verfügbar ist.

Über die AirTags können iPhone-Besitzer aber auch gewisse Informationen hinterlegen, etwa ihre Kontaktdaten. Laut einem Support-Dokument von Apple können diese Informationen auch mit Android ausgelesen werden. Nämlich über NFC. Wesentlich dafür ist, dass der „Lost“-Modus des Schlüsselanhängers aktiviert ist.

Chancen erhöhen

Ist der Modus aktiviert, ist der hinterlegte Hinweis über jedes NFC-fähige Gerät einsehbar. Findet ein Android-Nutzer also den Schlüsselanhänger, kann er sein Handy daran halten. Er wird folglich auf eine Webseite geleitet, auf der die hinterlegten Informationen sowie die Seriennummer des AirTags verfügbar. Der Besitzer kann also kontaktiert werden. Apple will laut 9to5mac damit die Chancen erhöhen, dass verlorene Gegenstände tatsächlich wieder zurück zu ihren Besitzern gelangen.

Generell werden iPhone-Nutzer verständigt, wenn sich in ihrer Nähe ein AirTag befindet, das nicht ihnen gehört. Zudem ertönt von den Schlüsselanhängern ein Klang, wenn sie länger nicht in der Nähe ihres zugeordneten Apple-Gerätes sind.

Android-Alternativen

Sie im eigentlichen Sinne mit einem Android-Gerät anstatt eines iPhones zu nutzen, ist aber nicht möglich. Android-Nutzer können aber die Galaxy Smart Tags verwenden. Diese funktionieren mit Samsung-Galaxy-Smartphones und kosten im Viererpack 99 Euro. Die AirTags von Apple hingegen sind im Viererpack um 119 Euro erhältlich.

Auch die Firma Tile hat ein ähnliches Produkt herausgebracht, das für Android und iOS verfügbar ist.