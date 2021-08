Windows 11: So sehen die Apps für Mail, Rechner und Kalender aus

Das Windows-11-Design (und damit runde Ecken und der Dark Mode ) zeigt sich optisch auch beim neuen Look der Windows Mail und Kalender Apps. Sie sollen sich an das gewählte Windows 11 Design anpassen. Ob sich auch technisch etwas getan hat, wird nicht verraten.

Windows Insider*innen , die Microsofts neues Betriebssystem Windows 11 schon testen, erhalten mit dem nächsten Update die ersten angepassten Apps. Das kündigte Microsoft in einem Blogpost an. Neu sind dann Windows Mail , der Taschenrechner , der Kalender und das Snipping Tool , mit dem schnell und einfach Screenshots erstellt werden können.

Der neue Taschenrechner

Zumindest optisch wurde beim Design des neuen Taschenrechners wenig verändert. Mit abgerundeten Ecken und dunklem Modus wurde er ebenfalls an den Windows-11-Look angepasst. Unter der Haube hat sich aber einiges getan: So wurde er komplett in C# neu geschrieben. So sollen mehr Entwickler*innen über Github Verbesserungen einreichen können.