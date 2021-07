So lässt Windows 11 langsam die Systemsteuerung sterben

Die Präsentation von Windows 11 wäre Anlass genug für einen radikaleren Schritt, um die Windows-Einstellungsmöglichkeiten zu vereinheitlichen , könnte man meinen. Allerdings scheint es so , als bleiben die parallelen Settings-Anwendungen auch in der kommenden Windows-Version bestehen.

Wer Windows nutzt weiß um die teils verwirrenden Einstellungsmöglichkeiten des Microsoft-Betriebssystems Bescheid. Einerseits gibt es seit Windows 8 eine eigene Anwendung für Einstellungen. Andererseits hält Microsoft hartnäckig an der alten Systemsteuerung fest, in der immer noch zahlreiche essentielle Funktionen konfiguriert werden müssen.

Neuerungen in der Systemsteuerung

In der Vorab-Version von Windows 11 sind die Energieeinstellungen weiterhin in der klassischen Systemsteuerung zu finden und nicht in der "neuen" Einstellungs-Anwendung.

Andere Funktionen hat Microsoft mit Windows 11 von der Systemsteuerung in die Einstellungs-App migriert. Beispielsweise kann dort nun das Management der Netzwerk-Adapter unter "Netzwerk und Internet" vorgenommen werden.