Microsoft killt Gratis-Upgrades auf Windows 10 und 11

Das Aktivieren der neuesten Windows-Versionen mit alten Keys dürfte in absehbarer Zeit nicht mehr möglich sein.

Seit Windows 10 ist Microsoft beim Verteilen neuer Versionen des Betriebssystems alles andere als knausrig. Anwender*innen von Windows 7 oder 8 konnten bislang kostenlos auf Windows 10 oder 11 upgraden.

Auch war es möglich, die neuesten Betriebssystem-Varianten mit den alten Keys zu aktivieren. Damit ist nun Schluss, wie aus einem Support-Dokument von Microsoft hervorgeht. Die kostenlosen Upgrades sind jedoch noch nicht ganz passe: Wer Windows 10 verwendet, kann nach wie vor gratis auf Windows 11 upgraden.

In Stable-Version noch möglich

Die Änderungen werden gerade laufend umgesetzt. Wie Microsoft-Experte Paul Thurrott berichtet, ist das Aktivieren der aktuellen Stable-Version von Windows 11 mit einem Windows 7- oder 8-Key noch möglich. Beim Insider-Preview-Build allerdings nicht mehr.

Wie lange die Aktivierung mit alten Keys also noch möglich ist, hängt in erster Linie davon ab, wie schnell die neuen Versionen verteilt werden bzw. wann die Änderungen Eingang in den Stable-Channel findet. Das könnte zeitnah der Fall sein, oder sich noch über Monate ziehen.

