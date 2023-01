US-Bundesstaat will Elektroautos per Beschluss loswerden

17.01.2023

In Wyoming sollen bis 2035 keine Elektroautos mehr verkauft werden. Eine entsprechende Resolution wurde eingebracht.

Während Kalifornien und New York den Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor verbieten wollen, geht ein anderer US-Bundesstaat in eine gegensätzliche Richtung. Wyoming will nämlich Elektroautos verdrängen. Bis 2035 sollen in dem Bundesstaat keine E-Autos mehr verkauft werden. Ein entsprechender Gesetzesvorschlag wurde vergangene Woche eingebracht und ist hier im Volltext zu finden.

Die eingebrachte Resolution © Screenshot

Stolz auf Öl und Gas In der Resolution, die von Politiker*innen rund um den republikanischen Senator Jim Anderson eingebracht wurde, heißt es, man sei stolz auf die Öl- und Gasindustrie in Wyoming. Diese Branche habe unzählige Arbeitsplätze geschaffen und für hohe staatliche Einnahmen gesorgt. Die Nutzung von Elektroautos sei Wyoming hingegen unzweckmäßig, weil es keine geeignete Ladeinfrastruktur geben, so die Politiker*innen in dem Gesetzesvorschlag. Es seien riesige Mengen an neuen Kraftwerken für den zusätzlichen Strombedarf notwendig, um das "Missgeschick Elektroautos" aufrecht erhalten zu können.