Xiaomi soll deutsche Hightech-Spritzpistole Spyra kopiert haben

Sowohl in Form als auch Funktionsweise ähnelt das einem bereits am Markt erhältlichen Produkt aus Deutschland sehr. Dieses nennt sich Spyra Three und stammt von einem Unternehmen aus München.

Vor wenigen Tagen hat Xiaomi im Rahmen einer Präsentation mehrerer Produkte die Mijia Pulse Water Gun vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine große Spritzpistole, in der ein Elektromotor den Druck erzeugt und Wasser in kurzen Stößen schießt.

Eintauchen und aufsaugen

Sowohl die Spyra Three als auch die Mijia Pulse weisen mehrere Betriebsmodi auf. So können etwa einzelne Stöße oder ein kräftiger längerer Strahl eingestellt werden. Die Spyra Three bietet außerdem noch einen Modus für spielerische Wettkämpfe, bei dem sekundenlange "Nachladepausen" einprogrammiert sind. Die Wasseraufnahme funktioniert bei beiden Produkten so, dass man die Pistole in Wasser eintaucht und ein Elektromotor das Wasser in einen Vorratstank einsaugt.

Großer Unterschied beim Preis

Das Produkt von Xiaomi ist freilich um einiges günstiger zu haben. In China wird es für umgerechnet 86 Euro verkauft, wie Winfuture berichtet. Die Spyra Three wird um fast das Doppelte, 169 Euro, verkauft. Sebastian Walter fürchtet deshalb zurecht um Einnahmen. Spyra hat Patente rund um die Welt angemeldet, auch in China. Gegen den Riesenkonzern Xiaomi eine Patentklage zu wagen, ist dennoch ein Risiko, das derzeit geprüft wird.

Xiaomi ist unterdessen nicht das einzige Unternehmen, das sich möglicherweise an Spyras Konzept Anleihen genommen hat. Auch weniger bekannte Anbieter sind in das Geschäft mit elektrischen Spritzpistolen eingestiegen.