Xiaomi Mi 11 Pro soll mit 80 Watt kabellos geladen werden können

In zahlreichen durchgesickerten Informationen heißt es, dass das Mi 11 Pro kabelloses Laden mit einer Leistung von maximal 80 Watt unterstützen soll. Kabelgebunden soll sich das Smartphone mit 120 Watt laden lassen.

Im Februar soll nun das Xiaomi Mi 11 Pro vorgestellt werden. Möglich sei auch ein Mi 11 Pro+ Modell, heißt es in einigen Leaks. Die Pro-Varianten des Mi 11 sollen jedenfalls mit einer revolutionären Ladetechnik auf den Markt kommen.

Der chinesische Hersteller hat sein Mi 11-Smartphone in den letzten Tagen des vergangenen Jahres präsentiert. Doch von der Pro-Version des Flaggschiff-Geräts war bei der Präsentation keine Rede.

Das wäre deutlich mehr als die allermeisten Konkurrenzprodukte. Im Vergleich: Das aktuelle Samsung Galaxy S21 Ultra kann kabelgebunden mit maximal 25 Watt, kabellos mit 15 Watt geladen werden. Das iPhone 12 Pro Max lässt sich per Kabel mit maximal 20 Watt laden, kabellos mit 15 Watt.

Komplett geladen in 19 Minuten

In einem Video ist zu sehen, wie der 4.000 mAh Akku eines Smartphones drahtlos mit 80 Watt innerhalb von 19 Minuten komplett aufgeladen wird. Demnach sind 50 Prozent in etwas über 8 Minuten möglich, 10 Prozent sind in lediglich einer Minute möglich.

Offen bleibt die Frage, inwieweit sich das drahtlose Laden mit solchen Geschwindigkeiten auf die Haltbarkeit des Akkus auswirkt.