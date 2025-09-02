YouTube geht gegen das Teilen von Premium-Accounts vor

Wer YouTube-Videos ohne Werbeunterbrechungen schauen, oder diese im Hintergrund wiedergeben will, kann das mit YouTube Premium. Hierzulande hat man dabei derzeit die Wahl zwischen einem Einzelabo (12,99 Euro pro Monat) und einem Familienabo (23,99 Euro pro Monat).

Bei Letzterem können bis zu 5 Familienmitglieder im selben Haushalt das Service nutzen. Wie Android Police berichtet, geht YouTube nun gegen Nutzerinnen und Nutzer vor, die das mit dem Haushalt nicht so genau nehmen.

Familienmitglieder im selben Haushalt

Demnach verschickt die Plattform E-Mails mit dem Betreff „Deine YouTube Premium Mitgliedschaft wird pausiert“ an Account-Inhaberinnen und -Inhaber, deren „Familienmitglieder“ nicht im gleichen Haushalt auf YouTube zugreifen. Die E-Mail weist laut Android Police darauf hin, dass der Tarif nur für Familien im selben Haushalt gelte und weil das nicht der Fall zu sein scheine, die Mitgliedschaft in 14 Tagen pausiert werde.