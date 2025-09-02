YouTube geht gegen das Teilen von Premium-Accounts vor
Wer YouTube-Videos ohne Werbeunterbrechungen schauen, oder diese im Hintergrund wiedergeben will, kann das mit YouTube Premium. Hierzulande hat man dabei derzeit die Wahl zwischen einem Einzelabo (12,99 Euro pro Monat) und einem Familienabo (23,99 Euro pro Monat).
Bei Letzterem können bis zu 5 Familienmitglieder im selben Haushalt das Service nutzen. Wie Android Police berichtet, geht YouTube nun gegen Nutzerinnen und Nutzer vor, die das mit dem Haushalt nicht so genau nehmen.
Familienmitglieder im selben Haushalt
Demnach verschickt die Plattform E-Mails mit dem Betreff „Deine YouTube Premium Mitgliedschaft wird pausiert“ an Account-Inhaberinnen und -Inhaber, deren „Familienmitglieder“ nicht im gleichen Haushalt auf YouTube zugreifen. Die E-Mail weist laut Android Police darauf hin, dass der Tarif nur für Familien im selben Haushalt gelte und weil das nicht der Fall zu sein scheine, die Mitgliedschaft in 14 Tagen pausiert werde.
Danach könnten die Nutzerinnen und Nutzer zwar in der Familiengruppe verbleiben, allerdings keine YouTube-Premium-Vorteile mehr nutzen. Das heißt, dass wieder Werbeunterbrechungen eingefügt würden.
➤ Mehr lesen: YouTube startet mit günstigerem Premium-Abo für 2 Personen
Überprüfung alle 30 Tage
Auf den Hilfeseiten von YouTube wird auf einen elektronischen Check-in hingewiesen, den das Unternehmen bei Familientarifen alle 30 Tage durchführt. Dabei werde überprüft, dass alle Familienmitglieder an der selben Adresse wie der Administrator wohnen.
Laut Android Police gebe es diese Anforderung schon seit mindestens 2023. Allerdings blieben Verstöße dagegen lange ohne Konsequenzen.
➤ Mehr lesen: YouTube-Nutzer verärgert über einstündige Werbung
Im Juni hatte reddit-Nutzer thisTja berichtet, dass dessen YouTube-Premium-Account gekündigt wurde, weil manche Familienmitglieder in einem anderen Land als der Administrator leben. Laut Kommentaren sind vor allem Länder im globalen Süden betroffen.
Account-Sharing im Visier
YouTube ist mit diesem Vorgehen nicht allein. Netflix und Disney+ waren bereits vergangenes Jahr stärker gegen Account-Sharing vorgegangen. Viele Streaming-Anbieter erhöhen zudem ihre Abo-Preise oder führen neue Kategorien ein.
➤ Mehr lesen: Steigende Abopreise treiben Nutzer zu illegalen Streaming- und Downloadseiten
YouTube beispielsweise hat vor 3 Monaten „YouTube Premium Duo“ eingeführt. Es ist für 2 Personen im selben Haushalt gedacht und kostet 19,99 Euro pro Monat. In Österreich ist es nicht verfügbar.
Kommentare