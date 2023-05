200 Gbit/s: NASA stellt Rekord bei Datentransfer aus dem All auf

Von seiner Position im Erdorbit aus hat TBIRD 3,6 Terabyte an Daten zur Bodenstation mit einer Geschwindigkeit von 200 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) oder 25 Gigabyte/Sekunde übermittelt. Das teilte die NASA kürzlich in einer Presseaussendung mit. Damit habe der Satellit seinen bisherigen Rekord von 100 Gbit/s , den er im vergangenen Sommer aufgestellt hatte, deutlich übertroffen.

Der winzige NASA-Satellit TBIRD ("TeraByte InfraRed Delivery") hat einen Rekord gebrochen: Mit bislang unübertroffener Geschwindigkeit hat er Daten aus dem All zur Erde übertragen. Und zwar mithilfe eines Lasers .

Es sei zudem die höchste Geschwindigkeit , die jemals mit Laserlicht zwischen Weltraum und Erde erreicht wurde, so die US-amerikanische Raumfahrtbehörde.

Da die Raumfahrtbehörde im Rahmen der Artemis-Missionen aber Menschen zum Mond und darüber hinaus schicken will, forscht sie an effektiveren Kommunikationsmethoden. Die Umstellung von Radiowellen auf Laser wäre laut der Behörde vergleichbar mit dem Wechsel von einer Einwahl ins Internet per Modem zu einem Breitband-Internetanschluss.

Lasertechnologie soll Datenlimit erhöhen

Bei der Methode der NASA werden Daten durch Infrarotstrahlen, die mit freiem Auge nicht sichtbar sind, zu einem Empfänger übertragen. Diese Technologie hat das Potenzial, die Datenübertragungsraten deutlich zu erhöhen. Das bedeutet, Satelliten könnten künftig mehr Informationen in einer einzigen Übertragung senden und empfangen.