Abrisshäuser liefern Material für neue Wände

Material länger nutzen

Üblicherweise landet ein Großteil des Materials beim Abbruch von Häusern auf Deponien oder wird thermisch verwertet. „Damit ist das Potenzial dieser Rohstoffe erschöpft. Wenn man sie wiederverwertet, dann kann man die CO 2 -Bilanz, die beim ursprünglichen Bau anfiel, auf einen längeren Zeitraum ausdehnen“, sagt Hermann Huber, der das Projekt am Department Green Engineering and Circular Design der FH Salzburg leitet.

Derzeit werden vor allem Gebäude abgerissen, die aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammen. „In dieser Zeit wurde der Fokus nicht auf die Rückgewinnung von Rohstoffen gelegt“, erklärt Huber. Bestimmte Verbundmaterialien sind teilweise schwer trennbar. Immerhin ist der Anteil von Beton in diesen Gebäuden relativ hoch. Er kann zerschreddert und Frischbeton beigemengt werden. „Für Standardbeton sind bis zu 35 Prozent zumischbar, um eine Zertifizierung zu erhalten“, sagt Huber. Der Anteil an Recyclingbeton könne aber wesentlich höher sein. Ziel sei es, dass bis zu 65 Prozent des Betons aus Abbruchhäusern stammt.

➤ Mehr lesen: Wie man durch Beton-Recycling Kohlendioxid speichern kann

Holzpartikel im Zement

Im Projekt FutureBloc - S wurde ein kompletter Wandaufbau entwickelt, von der Innenwand eines Zimmers bis zur Außenwand des Gebäudes. Zentraler Teil ist ein Mantelstein aus Holzbeton. Dabei handelt es sich um eine Verbindung von Zement und Holzpartikeln. „Die Struktur ist sehr grob und porig. Damit ist der Mantelbetonstein gut geeignet als Putzträger“, sagt Huber. Der hohle Kern wird mit Recycling-Beton ausgegossen.