Rätsel gelöst: Deshalb entladen sich Akkus von alleine

Ein Forscher*innen-Team der Dalhousie University in Kanada haben herausgefunden, warum sich Lithium-Ionen-Akkus selbstständig entladen. Der Grund dafür ist überraschend simpel: Schuld ist das Klebeband.

Für das Entladen ist der sogenannte aktive Redox-Prozess im Akku verantwortlich. Dabei bringt ein Molekül ein Elektron von der Kathode zu Anode. Dort oxidiert das Molekül und gibt so das Elektron wieder ab. Unklar war aber bisher, um welches Molekül es sich handelt und woher es kommt.

PET-Klebeband

Die Wissenschaftler*innen untersuchten NMC-Akkus, wie sie auch in E-Autos, Laptops und Smartphones verbaut sind. Anhand chemischer Analysen fanden sie heraus, dass es sich um Dimethyl-Terephthalat (DMT) handeln muss. Dieser Stoff ist ein Grundbestandteil von PET (Polyethylen-Terephthalat), das nicht nur in Plastikflaschen, sondern eben auch in Klebeband enthalten ist.