Astronomen erhoffen heute eine Antwort von Aliens aus dem All

Astronomen in Japan hoffen heute, am 22. August, auf eine Nachricht von intelligentem Leben aus dem All. Das berichtet die japanische Tageszeitung Asahi Shimbun. Es soll eine Antwort auf eine Nachricht sein, die am 15. August 1983, also vor fast genau 40 Jahren, in Richtung des Sterns Altair geschickt wurde. Der Stern ist 16,7 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Damals nutzte ein Team rund um die Astronomen Masaki Morimoto und Hisashi Hirabayashi eine Antenne an der US-Universität Stanford, um die Mitteilung zu versenden. Die Nachricht enthält Informationen darüber, wer wir Menschen sind und wie sich das Leben auf der Erde gestaltet. Das sind die 13 Bilder, die dabei verschickt wurden: