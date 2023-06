Studie: Signale aus der Milchstraße könnten von Aliens stammen

An der Cornell University wird nach Signalen von Außerirdischen im Zentrum unserer Galaxie gelauscht.

Software soll Signale erkennen

"Die Kombination dieser relativ schmalen Bandbreiten mit periodischen Mustern könnte auf gezielte technologische Aktivitäten intelligenter Zivilisationen hinweisen, so der Mitautor der Studie, Steve Croft in einer Erklärung.

Suresh und sein Team entwickelten eine Software zur Erkennung dieser sich wiederholenden Frequenzmuster. In einem ersten Schritt testeten sie das Programm an bekannten Pulsaren. Auf diese Weise sollte sichergestellt werden, dass es die schmalbandigen Frequenzen tatsächlich auffangen kann. Anschließend untersuchten die Forschenden mit dieser Methode die Signaldatenbank des Green Bank Teleskops in West Virginia.

Potenzielle Exoplaneten in Milchstraße

"Bisher hat sich die SETI-Forschung vor allem auf die Suche nach kontinuierlichen Signalen konzentriert", sagt der beteiligte Forscher Vishal Gajjar in einem weiteren Statement. "Unsere Studie wirft ein Licht auf die bemerkenswerte Energieeffizienz einer Reihe von Impulsen als Mittel der interstellaren Kommunikation über große Entfernungen. Diese Studie ist der erste umfassende Versuch, nach diesen Signalen zu suchen".

Es ist kein Zufall, dass die Forschenden im Zentrum der Milchstraße nach Hinweisen auf außerirdisches Leben suchen. Denn dieser Teil der Galaxie ist mit Sternen übersäht und könnte einige potenzielle Exoplaneten beherbergen. Bei einer ersten Suche hatte das Projekt kein Glück. Die Geschwindigkeit des Algorithmus der Software soll aber künftig dazu beitragen, die Suche zu verbessern.

