Wie aus alten Reifen neue Autoteile werden

Gebrauchte Autoreifen werden durch ein neues Verfahren zur Rohstoffquelle für neue Produkte, etwa Scheinwerfer.

Dieser Scheinwerferverkleidung aus Polycarbonat sieht man nicht an, dass alte Reifen Rohstoffe dafür lieferten © Covestro

Altreifen auf mehrere Arten nutzbar Alte Autoreifen werden in Österreich zur Hälfte thermisch verwertet, also verbrannt, vor allem für die Zementherstellung. Die andere Hälfte wird stofflich verwertet. Autoreifen werden dabei von Unternehmen wie KIAS Recycling aus Oberösterreich in ihre Bestandteile Gummi, Stahl und Textilien zerlegt. Aus dem Gummigranulat entstehen Böden für Sportplätze und Kinderspielplätze, Zusatzstoffe für Straßenbeläge, Ölbindemittel oder Kugelfangschüttungen für Schießplätze. ➤ Mehr lesen: Wie aus Cola-Dosen neue Autos gemacht werden können Man kann Altreifen aber auch ein wenig komplexer verarbeiten. Unternehmen wie Enviro Systems aus Schweden verflüssigen alte Reifen unter hoher Temperatur - etwa mittels Pyrolyse - und machen daraus Pyrolyseöl. Das finnische Erdölunternehmen Neste wandelt dieses Pyrolyseöl zu reinen Kohlenwasserstoffen für die Chemieindustrie um, etwa Naphtha (Rohbenzin).

Ressource im Kreislauf halten Das oberösterreichische Kunststoffunternehmen Borealis verarbeitet dieses Produkt von Neste in sogenannten "Steamcrackern" weiter. Längerkettige Kohlenwasserstoffe werden in großen Öfen bei hohen Temperaturen zu kleineren Molekülen umgewandelt. Die OMV-Tochter stellt daraus die Chemikalien Aceton und Phenol her. Sie werden an das deutsche Kunststoffunternehmen Covestro geliefert. Es produziert daraus den Rohstoff für Kunststoffteile aus Polycarbonat. Daraus lassen sich etwa transparente Abdeckungen für Autoscheinwerfer, Kühlergrills und Armaturenbrettpaneele herstellen. Für alle 3 Unternehmen sei dies eine Möglichkeit, um Ressourcen im Kreislauf zu halten, heißt es von Borealis: "Alleine kommt man als Unternehmen bei der Dekarbonisierung der Industrie nicht voran. Man muss mit Partnern aus der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten." ➤ Mehr lesen: Revolutionärer Prozess recycelt 98 Prozent der Metalle in Akkus

Verschiedene Stufen der Verarbeitung: Alte Autoreifenteile, Pyrolyseöl und Ausgangsstoffe für die Kunststoffproduktion © Covestro

CO2-Einsparungen zertifiziert Einen exakten Kreislauf stellt der gemeinsam entwickelte Prozess nicht dar, weil aus Autoreifen nicht wieder Autoreifen werden. Es sei aber kein "Downcycling", bei dem Produkte mit geringerer Qualität entstehen. Die hergestellten Polycarbonate seien hochwertig. "Es entstehen genauso gute Materialien, als würde man Rohöl zur Herstellung verwenden", teilt Borealis der futurezone mit. Ein Teil eines Autos werde außerdem wieder zu einem Teil eines Autos - nur einem anderen. Das chemische Recycling von Altreifen sei ressourcenintensiv, aber es komme dadurch zu CO2-Einsparungen, ist das österreichische Unternehmen überzeugt. Exakte Zahlen dazu gebe es allerdings noch nicht. Die verwendeten Verfahren aller 3 Projektpartner hätten die ISCC Plus Zertifizierung für Kreislaufwirtschaftsmodelle. Auf einer Fachmesse in den Niederlanden wurden bereits erste Produkte präsentiert, die mit dem neuen Verfahren hergestellt wurden. ➤ Mehr lesen: Wie Forscher ein großes Problem beim Aluminium-Recycling lösen wollen

Könnte theoretisch ebenfalls mit Hilfe von Altreifen erzeugt werden: Armaturenbrettpaneel aus Polycarbonat © Covestro