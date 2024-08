Asteroiden-Beschuss: Trümmer von DART-Mission fliegen zur Erde

Die ersten Teilchen dürften bereits in wenigen Jahren auf der Erde eintreffen, auf große Trümmer muss man sich aber noch gedulden.

Im September 2022 prallte die DART-Raumsonde mit 22.000 km/h auf den Asteroiden Dimorphos auf, um ihn leicht von seiner ursprünglichen Umlaufbahn abzulenken. Die Mission war ein riesiges Experiment und sollte ermitteln, wie künftig Asteroiden abgewehrt werden können, die auf Kollisionskurs mit der Erde sind.

➤ Mehr lesen: Wie man einen Asteroiden abwehrt: Die DART-Planerin im Interview

Die Mission war ein Erfolg, doch durch den Einschlag wurden auch Trümmer in den Weltraum geschleudert. Italienische und spanische Forscher errechneten nun, wie und wann solche Trümmer in Form von kleineren Meteoren auf die Mars- und Erdatmosphäre treffen könnten.

Bilder von Mikrosatelliten

Sie kamen zum Schluss, dass die ersten Asteroidentrümmer innerhalb weniger Jahren den Mars und die Erde erreichen würden. Die Daten für ihre Berechnungen stammen vom Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids (LICIACube), der die DART-Mission begleitete. Der kleine Satellit lieferte nach dem Einschlag erste Bilder von der Einschlagstelle sowie vom Material, das dadurch ins All geschleudert wurde.