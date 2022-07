Diese 3 Asteroiden rasen jetzt an der Erde vorbei

16.07.2022

In den kommenden Tagen kommen Asteroiden der Erde nahe. Einer von ihnen ist 732 Meter groß.

Zwei große Asteroiden fliegen dieses Wochenende an der Erde vorbei. Heute wird 2022 LR1 der Erde nahe kommen, morgen wird 2022 KY4 unserem Planeten vorbeifliegen. Letzterer ist mit einem Durchmesser von 88 Metern so groß wie ein 50-stöckiges Hochhaus. Dass er die Erde trifft ist aber ausgeschlossen. Obwohl er der Erde so nah wie nie kommt, beträgt der Abstand 6,1 Millionen Kilometer. Das ist viermal so viel wie die Entfernung zwischen Mond und Erde (durchschnittlich 384.400 Kilometer).

Asteroid 2022 KY4 kommt der Erde am 17. Juli besonders nah © NASA/JPL-Caltech

Er wird laut NASA am 17. Juli mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 27.000 km/h an unserem Planeten vorbeifliegen. Der letzte Vorbeiflug an der Erde war 1959, der nächste wird 2048 erwartet. So groß wie ein Flugzeug Bevor 2022 KY4 an uns vorbeifliegt, wird der kleinere 2022 LR1 der Erde nahe kommen. Und zwar auf 3,56 Millionen Kilometer. Auch dieser Asteroid kommt der Erde so nahe wie nie. Er ist etwa 40 Meter groß, also etwa die Größe eines Flugzeugs. Er hat eine Geschwindigkeit 16.884 km/h schnell. Das nächste Mal wird er 2035 an der Erde vorbeifliegen.

© NASA/JPL-Caltech

732 Meter großer Asteroid Ein bekannter Besucher wird am 19. Juli besonders nah an der Erde vorbeifliegen. Der Asteroid 349068 (2006 YT13) kommt auf 6,76 Millionen Kilometer an unseren Planeten heran. Er ist 732 Meter breit und damit so groß wie eine Brücke. Auf dem Bild, dass die NASA zum Vergleich anbringt, ist die Golden Gate Bridge zu sehen - die ist allerdings 227 Meter (Höchster Stützpfeiler 1.280 Meter) hoch und 2.737 Meter weit.

© NASA/JPL-Caltech