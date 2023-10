Österreichischer Roboter trotzt radioaktiver Gefahr und Sprengstoff

Ein mit speziellen Instrumenten ausgestatteter Roboter nähert sich einem potenziell radioaktiven Objekt. Die für den Menschen gefährliche Umgebung ist eng und komplex. Eine Kamera am Roboter zeigt den Weg zum Zielobjekt – gesteuert wird er von einem Menschen.

Der Operator hat aber nicht durchgehend eine direkte Sichtlinie zum Roboter. Das erschwert die genaue Positionierung der Maschine zur Vermeidung von Kollisionen. Die Navigation aus der Ferne ist aber wesentlich, denn radioaktive, biologische und chemische Substanzen – sogenannte ABC-Gefahrenstoffe – können für Mensch und Umwelt schwerwiegende Auswirkungen haben.

Hat der Roboter ABC-Gefahrenstoffe oder Spreng- und Brandvorrichtungen (Improvised Explosive Devices; IEDs) erkannt, entscheidet ein fachkundiges Personal, wie mit diesen umgegangen werden soll.

Automatisierter Roboter

Ein solcher Einsatz ist in der Regel extrem zeitintensiv. Gerade der Umgang mit IEDs muss so behutsam ablaufen, dass sie vom Roboter nicht ausgelöst werden. Um diese Prozesse künftig zu vereinfachen, arbeitet das AIT Austrian Institute of Technology gemeinsam mit der TU Graz, Rosenbauer International und CBRN Protection im Projekt SURUx2, das im Verteidigungsforschungsförderprogramm FORTE des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) finanziert wird, an einem verbesserten Roboter.

Er soll sich kontaminierten Objekten automatisiert nähern. Dafür erstellt er mittels eines vom Institut für Geodäsie der TU Graz entwickelten Algorithmus eine Karte seiner Umgebung. „Diese Karte bekommt der Operator angezeigt“, sagt die TU-Forscherin Eva Reitbauer der futurezone.