Dieser Roboter verwandelt Biomüll in Naturdünger

Rund 3,3 Millionen Tonnen Biomüll entstehen jährlich in Österreich. In der Regel können aus dem Gros neue Ressourcen entstehen. Allerdings landen rund 700.000 Tonnen davon durch menschliche Hand fälschlicherweise im Restmüll, wie der Spezialist für Entsorgung und Verwertung Brantner unlängst mitgeteilt hat. In diesem Fall kann der Abfall nur noch thermisch verwertet werden.

Doch auch im „reinen“ Biomüll sind oftmals noch unterschiedliche Störstoffe zu finden, die dort nicht hingehören. Auch das erschwert die reine Verwertung des Abfalls.

Störstoffe erkennen

Um diese Störstoffe automatisiert und mit hoher Genauigkeit zu erkennen, bringt Brantner eine Künstliche Intelligenz zur Anwendung. Zunächst wird der Schüttraum in insgesamt 8 Lkw des Unternehmens, welche den Biomüll einsammeln, von Kameras überwacht. Der Inhalt wird dann von dem Programm mit einer Datenbank abgeglichen.

Auf diese Weise können bis zu 40 verschiedene Störstoffe automatisiert erkannt werden – laut dem Brantner-Geschäftsführer Stefan Tollinger mit einer Genauigkeit von 96 Prozent.

Verbesserte Trennung

Die Inhalte einer jeden Tonne und der befahrenen Gegenden werden in der Folge bewertet. So will das Entsorgungsunternehmen herausfinden, wo die Mülltrennung noch verbessert werden muss, ohne jedoch einzelne Haushalte zu identifizieren. Aktuell gibt es eine Kooperation mit Innsbruck und Klagenfurt.

Verarbeitet werden die Bioabfälle unter anderem in der Kompostieranlage in Krems-Gneixendorf – insgesamt 35.000 Tonnen jährlich. Mithilfe einer speziellen Siebanlage werden dabei auch die letzten Störstoffe vom Biomüll getrennt.